Keyrus: en négociations pour acquérir Sonum information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 13:43

(CercleFinance.com) - Keyrus annonce être entré dans une phase finale de négociation dans le but d'acquérir une participation majoritaire dans Sonum International, groupe européen de conseil et de mise en oeuvre de solutions EPM (Enterprise Performance Management).



Ce rapprochement capitalistique constitue une nouvelle étape qui va permettre à Keyrus et à Sonum de renforcer davantage leurs offres et leur couverture géographique, avec des équipes combinées désormais réunies dans 26 pays et sur quatre continents.



Sonum prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros en 2022 et emploie actuellement 55 consultants qui opèrent aux Pays-Bas, en Espagne, en Lettonie, au Portugal, en Finlande et en Pologne, ajoutant quatre nouveaux pays au groupe Keyrus.