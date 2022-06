(AOF) - Keyrus devient l'actionnaire majoritaire de CMG Consulting Group, société de conseil spécialisée dans les métiers de la Banque, de la Finance, de l'Assurance, et de l'Immobilier. Fondé en 2006 à Paris, CMG Consulting Group regroupe 4 sociétés et compte plus de 100 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 11,3 millions d'euros en 2021. Le groupe s'est rapidement développé en Europe et a ouvert en 2021 une première filiale au Portugal.

L'investissement dans CMG Consulting Group représente pour Keyrus une opportunité stratégique de renforcer son pôle Services Financiers (FSI) et de répondre de manière plus globale aux besoins de transformation de ces secteurs en combinant le savoir-faire métier de CMG Consulting Group à ses expertises fonctionnelles et technologiques dans les domaines de la Data et du Digital.

La guerre des talents a été encore renforcée par l’annonce de Facebook, qui compte réaliser 10.000 embauches d’ici cinq ans en Europe. Le manque de ressources humaines ne se limite ni à la France, ni à l’Europe : il est mondial. Ainsi 1,2 million d'ingénieurs informatiques devraient manquer en 2026 aux Etats-Unis. En France, selon Numeum, fédération du secteur du numérique, il manque environ 10.000 ingénieurs informatiques sur un total de 600.000 personnes employées par les éditeurs de logiciels et les entreprises de services numériques (SSII). Si le phénomène n’est pas nouveau, il s’intensifie. Il est renforcé à la fois par les embauches de certaines sociétés, à la recherche de développeurs pour internaliser leurs projets numériques essentiels, et par les fortes ambitions de certaines start-up.