KEYRUS : croissance interne de 1% au troisième trimestre

(AOF) - Keyrus a réalisé un chiffre d'affaires de 67,3 millions d'euros au troisième trimestre 2019, en augmentation de 5,7% (+1% à périmètre et taux de change constants). Sur les neuf premiers mois de l'année, le spécialiste du conseil et des technologies affiche une croissance de 6,7% (+2,6% à périmètre et taux de change constants).