Keurig Dr Pepper va racheter la société néerlandaise de café JDE Peet's pour plus de 18 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur l'acquisition et la séparation en deux nouvelles sociétés, les actions de JDE Peet's)

Keurig Dr Pepper KDP.O va racheter la société néerlandaise de café JDE Peet's JDEP.AS pour 15,7 milliards d'euros (18,4 milliards de dollars) en espèces, soit une prime de 20 % par rapport à son évaluation boursière à la fin de la semaine dernière, a déclaré la société américaine lundi.

Les actions de JDE Peet's ont bondi de 18 % dans les premiers échanges, en passe de connaître leur meilleure journée sur record.

L'entreprise fusionnée, qui vise à étendre son offre de café à plus de 100 pays, prévoit de séparer ses unités de boissons et de café "dès que possible", a déclaré Keurig.

Les deux sociétés qui en résulteront, "Beverage Co." et "Global Coffee Co.", seront cotées aux États-Unis et dirigées respectivement par Tim Cofer, PDG de Keurig, et Sudhanshu Priyadarshi, directeur financier.

Selon Keurig, Global Coffee Co. avec un chiffre d'affaires annuel combiné d'environ 16 milliards de dollars, sera bien positionnée pour profiter du marché mondial du café, qui représente 400 milliards de dollars, tandis que Beverage Co. avec un chiffre d'affaires annuel net de plus de 11 milliards de dollars, se concentrera sur le marché nord-américain des boissons rafraîchissantes, d'une valeur de 300 milliards de dollars.

Keurig Dr Pepper, créée en 2018 par la fusion de Keurig Green Mountain et de Dr Pepper Snapple, possède des marques telles que Dr Pepper, Snapple, 7UP et Green Mountain Coffee.

La société a une valorisation boursière d'environ 48 milliards de dollars, tandis que JDE Peet's, cotée à Amsterdam, avec des marques telles que Jacobs, L’Or, Tassimo et Douwe Egberts, était évaluée à 12,76 milliards d'euros à la clôture du marché vendredi, selon les données du LSEG.

Les actions de Keurig ont augmenté de près de 10 % cette année grâce à de fortes ventes de boissons. Keurig et JDE Peet's ont tous deux souligné l'impact des prix élevés des grains de café, qui devraient à nouveau augmenter après que le président américain Donald Trump a imposé un prélèvement de 50 % sur les grains importés du Brésil à partir du 6 août.

Les prix des grains d'Arabica et de Robusta ont atteint des sommets cette année en raison des conditions météorologiques imprévisibles qui ont pesé sur l'offre, et ont été volatils récemment.

JDE Peet's est majoritairement détenu par l'Allemand JAB, qui détient également une participation minoritaire importante dans Keurig Dr Pepper, selon les données de LSEG.

(1 dollar = 0,8544 euro)