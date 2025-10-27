 Aller au contenu principal
Keurig Dr Pepper revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles et lève 7 milliards de dollars pour l'acquisition de JDE Peet's
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des détails de la transaction pour l'acquisition de JDE Peet's)

Keurig Dr Pepper KDP.O a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles lundi, misant sur une demande soutenue pour ses boissons énergisantes et ses boissons gazeuses sur les marchés, y compris les États-Unis, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 6 % dans les échanges avant bourse.

Le fabricant de boissons, qui a annoncé en août son intention d'acheter le géant du café JDE Peet's JDEP.AS pour environ 18 milliards de dollars , a déclaré lundi qu'il avait levé environ 7 milliards de dollars auprès d'Apollo

APO.N et de KKR KKR.N pour réduire le fardeau de la dette lorsque l'opération sera conclue.

Dans le cadre de l'accord, JDE Peet's se scindera en deux entités indépendantes appelées Beverage Co et Global Coffee Co d'ici à la fin 2026, et 4 milliards de dollars de l'investissement d'Apollo et de KKR iront à une nouvelle coentreprise de fabrication de dosettes K-Cup et de portions individuelles, a déclaré Keurig.

KKR et Apollo investiront également le montant restant dans l'entreprise et dans l'éventuelle Beverage Co par le biais d'actions privilégiées convertibles.

L'accord avec Peet's intervient alors que la guerre commerciale mondiale intensifie les actions des entreprises dans le secteur des biens de consommation, ce qui permettra aux nouvelles entités de mieux résister à l'augmentation des droits de douane américains à l'encontre des pays producteurs de café et d'autres rivaux commerciaux.

La société s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires net de l'année 2025 connaisse une croissance à un chiffre élevé, contre une croissance à un chiffre moyen précédemment, tout en maintenant ses prévisions de bénéfices inchangées.

"Une innovation forte et une exécution sur le marché ont permis de gagner des parts de marché dans des catégories clés, la dynamique des ventes, ainsi que des actions disciplinées pour compenser les pressions inflationnistes, ont contribué à une croissance solide des bénéfices et du flux de trésorerie disponible", a déclaré Tim Cofer, directeur général de l'entreprise.

Le bénéfice ajusté de 54 cents par action est conforme aux estimations de Wall Street.

