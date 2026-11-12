Keurig Dr Pepper prévoit une émission d'actions de 2 milliards de dollars pour réduire sa dette avant sa scission

Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé jeudi son intention de lever 2 milliards de dollars par le biais d'une offre publique de vente d'actions avec prise ferme, le fabricant de boissons cherchant à réduire sa dette avant sa scission prévue en deux sociétés cotées en bourse au début de l'année prochaine.
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Keurig Dr Pepper avait annoncé l’année dernière qu’elle scinderait en deux sociétés indépendantes, Beverage Co. et Global Coffee Co., la transaction devant être finalisée début 2027.
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La société a indiqué jeudi qu’elle comptait utiliser le produit net de l’opération pour rembourser ou racheter environ 2 milliards de dollars de dette en cours
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La société a ajouté qu’elle accorderait également aux chefs de file une option de 30 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 300 millions de dollars supplémentaires d’actions au prix d’offre
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Goldman Sachs et Morgan Stanley agissent en tant que co-chefs de file de l’opération
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Au 30 septembre 2026, Keurig Dr Pepper affichait une dette à long terme, hors contrats de location capitalisés, d’environ 21,06 milliards de dollars, selon son dernier rapport trimestriel
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Keurig a finalisé en avril le rachat, pour un montant de 18 milliards de dollars, de la société néerlandaise de café et de thé JDE Peet's
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La semaine dernière, Keurig a déclaré s’attendre à un ralentissement de la croissance de ses bénéfices liés au café aux États-Unis au quatrième trimestre, en raison de la prudence des consommateurs et d’une concurrence accrue de la part d’acteurs privés
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L'action de la société a chuté d'environ 4% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse
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