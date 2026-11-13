Keurig Dr Pepper lève 2 milliards de dollars via une émission d'actions afin de réduire sa dette avant sa scission

Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé jeudi avoir levé environ 2 milliards de dollars lors d'une offre publique, alors que le fabricant de boissons cherche à réduire sa dette avant sa scission prévue en deux sociétés cotées en bourse au début de l'année prochaine.

La société a fixé le prix de son offre de 58 millions d’actions à 34,50 dollars chacune.