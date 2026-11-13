Keurig Dr Pepper fixe le prix d'une offre d'actions de 2 milliards de dollars pour réduire sa dette avant sa scission

Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé jeudi avoir fixé le prix de son offre publique d'actions de près de 58 millions de titres à 34,50 dollars chacun, ce qui lui permettra de lever environ 2 milliards de dollars. Le fabricant de boissons cherche à réduire sa dette avant sa scission prévue en deux sociétés cotées en bourse au début de l'année prochaine.

Keurig Dr Pepper avait annoncé l’année dernière son intention de scinder en deux sociétés indépendantes, Beverage Co. et Global Coffee Co., la transaction devant être finalisée début 2027

La société a déclaré jeudi qu’elle avait l’intention d’utiliser le produit net de l’opération pour rembourser ou racheter environ 2 milliards de dollars de dette en cours

La société a ajouté qu’elle accorderait également aux chefs de file une option de 30 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 300 millions de dollars supplémentaires d’actions au prix d’offre

Goldman Sachs et Morgan Stanley agissent en tant que co-chefs de file de l’opération

Au 30 septembre 2026, Keurig Dr Pepper affichait une dette à long terme, hors contrats de location capitalisés, d’environ 21,06 milliards de dollars, selon son dernier rapport trimestriel

Keurig a finalisé en avril le rachat, pour un montant de 18 milliards de dollars, de la société néerlandaise de café et de thé JDE Peet's

La semaine dernière, Keurig a déclaré s’attendre à un ralentissement de la croissance de ses bénéfices liés au café aux États-Unis au quatrième trimestre, en raison d’une prudence des consommateurs et d’une concurrence accrue de la part d’acteurs privés