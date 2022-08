Keurig Dr Pepper en passe d'acquérir Vital Pharmaceuticals ?

(AOF) - Keurig Dr Pepper (ex-Green Mountain Coffee Roasters), groupe agroalimentaire spécialisé dans la torréfaction et la vente de café, serait en discussion, selon Bloomberg, pour racheter Vital Pharmaceuticals, producteur de boissons énergisantes créé en 1993 par Jack Owoc, dont la valorisation atteindrait plus de deux milliards de dollars. Les deux sociétés ont refusé de commenter l'information a précisé l'agence de presse américaine.

Selon un rapport établi par la société d'études de marchés Mordor Intelligence, le marché mondial des boissons énergisantes devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,12 % au cours de la période de prévision, 2022-2027.

Monster Beverage Corporation, Red Bull, The Coco-Cola Company, Rockstar Inc. et PepsiCo sont quelques-unes des nombreuses entreprises détenant des parts élevées sur le marché des boissons énergisantes. Le marché nord-américain est le plus important au monde, selon Mordor Intelligence.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Développement de l'industrie laitière chinoise

Le gouvernement chinois encourage la consommation de produits laitiers pour améliorer la nutrition et les défenses immunitaires de la population, tout en cherchant à réduire la dépendance du pays aux importations. Souhaitant tourner la page du scandale du lait infantile mélaminé, qui avait affecté 300.000 bébés en 2008, la production de lait repart dans le pays, après dix ans de stagnation. Les grands groupes industriels (Mengniu , Yili, Youran ou Modern Dairy) n'exportent pas et se concentrent sur un marché intérieur, qui croît de 4 à 5 % par an. Ils développent de très grosses fermes et misent fortement sur l'innovation, en investissant quatre fois plus que tous leurs concurrents dans le monde.