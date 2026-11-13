Keurig Dr Pepper chute après une levée de fonds de 2 milliards de dollars destinée à réduire sa dette

** Vendredi, avant l'ouverture de la Bourse, l'action de Keurig Dr Pepper ( KDP.O ) reculait de 0,6 % à 35,20 dollars, après l'annonce d'une nouvelle émission de 2 milliards de dollars destinée à réduire la dette

** Jeudi en fin de journée, la société a vendu environ 57,97 millions d’actions au prix de 34,50 dollars; elle pourrait lever 2,3 milliards de dollars si l’option de surallocation complète (dite « greenshoe ») est exercée

** L'action KDP a chuté de 7,4 % pour clôturer à 35,42 dollars jeudi après que la société a lancé l'opération visant à rembourser ou racheter 2 milliards de dollars de dette en vue de la scission prévue en deux sociétés cotées en bourse; la scission entre Beverage Co. et Global Coffee Co. devrait avoir lieu au début de l'année prochaine

** Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l’opération

** Au 30 septembre, KDP affichait une dette à long terme d’environ 21,6 milliards de dollars, selon son dernier rapport 10-Q

** La semaine dernière, KDP a signalé un ralentissement de la croissance des bénéfices du secteur du café aux États-Unis au quatrième trimestre, en raison d’une prudence dans les dépenses et d’une concurrence accrue de la part d’acteurs privés

** À la clôture de jeudi, l’action affichait une hausse d’environ 26 % depuis le début de l’année, surperformant la progression d’environ 11 % de l’indice S&P 500 .SPX et celle de 18,5 % de l’indice S&P 500 Consumer Staples .SPLRCS

** Sur 20 analystes, 13 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 7 recommandent de « conserver »; l'objectif de cours médian est de 40 dollars, selon LSEG