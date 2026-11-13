Keurig Dr Pepper chute après une levée de fonds de 2 milliards de dollars destinée à réduire sa dette

** Vendredi, avant l'ouverture de la Bourse, l'action de Keurig Dr Pepper ( KDP.O ) reculait de 0,6 % à 35,20 dollars, après l'annonce d'une nouvelle émission de 2 milliards de dollars destinée à réduire la dette
** Jeudi en fin de journée, la société a vendu environ 57,97 millions d’actions au prix de 34,50 dollars; elle pourrait lever 2,3 milliards de dollars si l’option de surallocation complète (dite « greenshoe ») est exercée
** L'action KDP a chuté de 7,4 % pour clôturer à 35,42 dollars jeudi après que la société a lancé l'opération visant à rembourser ou racheter 2 milliards de dollars de dette en vue de la scission prévue en deux sociétés cotées en bourse; la scission entre Beverage Co. et Global Coffee Co. devrait avoir lieu au début de l'année prochaine
** Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l’opération
** Au 30 septembre, KDP affichait une dette à long terme d’environ 21,6 milliards de dollars, selon son dernier rapport 10-Q
** La semaine dernière, KDP a signalé un ralentissement de la croissance des bénéfices du secteur du café aux États-Unis au quatrième trimestre, en raison d’une prudence dans les dépenses et d’une concurrence accrue de la part d’acteurs privés
** À la clôture de jeudi, l’action affichait une hausse d’environ 26 % depuis le début de l’année, surperformant la progression d’environ 11 % de l’indice S&P 500 .SPX et celle de 18,5 % de l’indice S&P 500 Consumer Staples .SPLRCS
** Sur 20 analystes, 13 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 7 recommandent de « conserver »; l'objectif de cours médian est de 40 dollars, selon LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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