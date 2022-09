Kerlink: un partenariat commercial conclu au Japon information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 14:20

(CercleFinance.com) - Kerlink gagne plus de 3% après que le spécialiste français des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT) a conclu un partenariat avec Takumi Shoji, pour promouvoir, vendre et supporter les solutions de Kerlink sur le marché japonais de l'IoT.



Le réseau de partenaires commerciaux de Takumi Shoji au Japon comprend plus de 2.000 entreprises, et en tant que société commerciale indépendante, elle collabore avec près de 650 fabricants et distributeurs de semi-conducteurs au Japon et à l'étranger.



'En outre, Takumi Shoji est capable de répondre à toute commande - même pour de petites quantités - pour l'achat de pièces et de matériaux en utilisant son vaste réseau de fournisseurs et son stock interne de premier choix', ajoute la société.