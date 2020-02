Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kerlink : succès d'un projet pilote avec l'UNHCR Cercle Finance • 24/02/2020 à 09:33









(CercleFinance.com) - Kerlink annonce le succès d'un projet pilote lancé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) pour la surveillance de réservoirs d'eau potable en Ouganda et en Irak, basé sur la Wirnet Station, sa station LoRaWAN. L'installation de capteurs LoRaWAN dans les réservoirs d'eau dès le début janvier 2019 a permis la surveillance des niveaux d'eau en temps réel, et permis la collecte d'informations fiables, nécessaires au paiement des 630 camions-citernes qui transportent l'eau distribuée. Le succès du premier pilote sur le site ougandais d'Arua Field, va permettre à court terme le déploiement d'une solution similaire sur huit sites supplémentaires en Afrique et Asie, avec de nouvelles applications.

Valeurs associées KERLINK Euronext Paris -9.36%