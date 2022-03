Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Kerlink: partenariat pour un réseau IoT LoRaWAN au Vietnam information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 14:33

(CercleFinance.com) - Kerlink et VIoT Group, pionnier du développement des villes et parcs industriels intelligents au Vietnam, annoncent un partenariat pour déployer le premier réseau IoT LoRaWAN au Vietnam à l'échelle nationale, intégrant le système de la blockchain Helium.



La société a déclaré que la phase initiale de déploiement de son réseau IoT LoRaWAN, comprenant environ 350 passerelles Kerlink, sera achevée fin mai et couvrira six villes et municipalités vietnamiennes cette année.



La deuxième phase, qui verra l'installation d'environ 1.400 passerelles Kerlink supplémentaires, devrait être achevée d'ici la fin de l'année 2022, et couvrir ainsi 10 villes supplémentaires début 2023.