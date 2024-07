Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kerlink: le titre décroche après un avertissement information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Kerkink décroche lourdement vendredi à la Bourse de Paris suite à l'avertissement sur résultat lancé à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du premier semestre 2024.



Vers 11h15, l'action du spécialiste de l'Internet des objets (IoT) chute de près de 18%, parmi les plus forts replis du marché parisien.



Le groupe a annoncé hier soir que ses ventes avaient reculé de 6% à 6,2 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année en raison de l'arrêt de deux contrats dans les services réseaux avec des acteurs en difficultés économiques.



Invoquant l'attentisme du marché et une visibilité 'réduite' sur l'évolution de son activité, Kerlink dit ne plus être en mesure de confirmer ses objectifs dévoilés en mars dernier.



En conséquence, la société a ajusté à la baisse ses objectifs annuels, n'entrevoyant plus qu'une croissance à seulement un chiffre de son chiffre d'affaires qui ne permettra pas d'atteindre un résultat opérationnel (Ebitda) au-dessus de l'équilibre.





Valeurs associées KERLINK 0,58 EUR Euronext Paris -12,91%