Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kerlink : le titre baisse après l'augmentation de capital Cercle Finance • 30/04/2021 à 12:27









(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'Internet des objets Kerlink chute de 8% à la Bourse de Paris ce vendredi après avoir annoncé le succès de son augmentation de capital de 11 millions d'euros. Kerlink dit avoir émis 2.292.000 actions nouvelles à un prix unitaire de 4,80 euros, contre un cours de Bourse qui évolue aujourd'hui autour des cinq euros. L'offre, qui représente 45% du capital avant l'augmentation de capital, affiche au total un taux de dilution de 31%. Cela signifie que la participation d'un actionnaire qui détenait 1% du capital préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est désormais portée à 0,69%. Compte tenu de la forte demande, Kerlink a décidé de revoir à la hausse le montant définitif de l'opération, qui était initialement prévue autour de huit millions. Grâce au succès de la levée de fonds, l'entreprise va pouvoir assurer la production d'une nouvelle gamme de stations compatibles avec le réseau Helium, l'un des premiers réseau IoT peer-to-peer au monde actuellement en phase de déploiement. L'opération doit également lui permettre de renforcer ses capacités d'approvisionnements.

Valeurs associées KERLINK Euronext Paris -7.68%