Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kerlink : finalisation de l'acquisition de Wyres Cercle Finance • 21/02/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le groupe Kerlink annonce ce vendredi l'acquisition par anticipation du solde du capital de la société Wyres. 'Kerlink avait déjà annoncé, en janvier 2019, la prise de participation de 51% du capital de la société par actions simplifiée Wyres, spécialisée dans la localisation d'objets à l'intérieur des bâtiments et proposant des solutions complètes combinant balises, tags et interface applicative. Le Groupe a donc décidé d'acquérir par anticipation le solde du capital pour détenir 100% de cette société', explique le groupe. Cette acquisition permet à Kerlink de 'consolider son offre commerciale à destination des acteurs privés en proposant une offre ciblée de tracking à l'intérieur des bâtiments'.

Valeurs associées KERLINK Euronext Paris -1.44%