Kering : vers une cassure des 443E ?

(CercleFinance.com) - Kering rétrograde sous 450E: la marge de sécurité s'amenuise sérieusement et le titre semble s'acheminer vers une cassure du support crucial des 443E des 12 mai et 14 octobre 2022.

Le titre risquerait alors d'entamer un nouveau cycle baissier en direction du support long terme des 350E de fin octobre 2018 et fin mars 2019).





Valeurs associées KERING Euronext Paris -2.00%