Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : vers un retracement du zénith des 598E Cercle Finance • 15/02/2021 à 15:54









(CercleFinance.com) - Kering bondit de +3,5%, efface la résistance des 566E et s'achemine vers un retracement du zénith annuel des 598E du 4 janvier. Mais il reste encore du chemin avant de renouer avec les sommets de l'automne 2020 (les 625E du 11 au 18 novembre dernier).

Valeurs associées KERING Euronext Paris +3.81%