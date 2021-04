Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : vers un re-test des 644E ? Cercle Finance • 21/04/2021 à 10:58









(CercleFinance.com) - Kering a publié ce mardi 20/04 de solides trimestriels (ventes en hausse de +26%) et un rebond attendu des ventes de Gucci: le titre se hisse au contact des 640E et se dirige vers un re-test du récent zénith historique des 644E (du 14 avril). Au-delà, le prochain objectif pourrait se situer vers 680E

Valeurs associées KERING Euronext Paris +2.27%