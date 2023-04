Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : vers un re-test des 600E information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 14:01









(CercleFinance.com) - Kering refranchit les 580E (pullback le 14 puis 17 et 18avril) et s'achemine vers un re-test des 600E (résistance des 3 et 16 février puis 30 mars, ex-plancher de fin septembre 2021).

Un franchissement libèrerait un potentiel de hausse vers 665E (niveau remontant au 20 mars 2022).





Valeurs associées KERING Euronext Paris +1.23%