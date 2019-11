Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : vers un re-test des 539,6E Cercle Finance • 12/11/2019 à 14:56









(CercleFinance.com) - Kering grimpe de +3% vers 536,3E et s'achemine vers un vers un re-test des 539,6E du 17 avril. Mais il suffirait que le titre clôture à 537,5E pour battre un record au 'fixing'. Au-delà, la règle du balancier induit un objectif de 600E... qui n'étonne personne.

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +2.40%