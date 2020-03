Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : va reporter son Assemblée Générale Cercle Finance • 30/03/2020 à 18:30









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Kering a pris la décision de reporter la tenue de l'Assemblée Générale annuelle, initialement convoquée pour le jeudi 23 avril 2020, au mardi 23 juin 2020. Le groupe souhaite permettre aux actionnaires de participer effectivement à l'assemblée. ' Un communiqué sera diffusé ultérieurement pour informer les actionnaires des dispositions qui seront prises pour la tenue de l'assemblée, le paiement du dividende ainsi que les autres résolutions soumises au vote des actionnaires ' indique le groupe.

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +0.42%