Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: va proposer 3 nouveaux administrateurs indépendants information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 09:11









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Kering proposera à l'Assemblée générale annuelle du 25 avril 2024 la nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants : Rachel Duan, Giovanna Melandri et Dominique D'Hinnin.



Rachel Duan, de nationalité chinoise, a occupé plusieurs postes de direction aux Etats-Unis, au Japon et en Chine au cours de ses 25 années de carrière chez General Electric (GE). Plus récemment, elle a occupé le poste de Senior Vice President de GE et de Présidente Directrice Générale de GE Global Markets.



Giovanna Melandri, de nationalités italienne et américaine, est économiste, spécialisée dans le secteur culturel et le développement durable. Elle est à la fois présidente de Human Foundation, qui promeut l'économie à impact et la finance durable, et également fondatrice et ambassadrice de l'organisation GSG, Global Steering Group for Impact Investment.



Dominique D'Hinnin est Président du Conseil d'administration d'Eutelsat Communications. De nationalité française, il a été Directeur financier du groupe Lagardère durant 18 ans et en a également assumé la co-gérance.



Si l'Assemblée générale approuve les résolutions correspondantes, le Conseil d'administration comptera 13 membres.





Valeurs associées KERING Euronext Paris -1.33%