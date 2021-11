Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : un Directeur de la Création pour Bottega Veneta information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 19:00









(CercleFinance.com) - Bottega Veneta annonce la nomination de Matthieu Blazy en tant que Directeur de la Création à compter d'aujourd'hui. Il a été nommé Directeur du Design Prêt-à-Porter chez Bottega Veneta en 2020. En 2014, il devient Senior Designer chez Céline, avant de retrouver Raf Simons chez Calvin Klein de 2016 à 2019. De nationalité française et belge, il vit entre Anvers et Milan. Matthieu Blazy présentera sa première collection pour Bottega Veneta en février 2022. Leo Rongone, Directeur général de Bottega Veneta, a déclaré: ' Bottega Veneta a toujours été le synonyme d'un artisanat emblématique et d'une créativité distinctive. La nomination de Matthieu permettra de renforcer encore la pertinence et la modernité de notre marque et d'accélérer notre croissance, tout en préservant les valeurs qui sont au coeur de Bottega Veneta. '

Valeurs associées KERING Euronext Paris +0.55%