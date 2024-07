Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kéring : trou d'air de -10% vers 270E, support des 300 cassé information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - Autre valeur massacrée ce jeudi (une demi-douzaine de titre a perdu de -10 à -15%) Kéring a subi en matinée un trou d'air de -10% vers 270E, avant de limiter un peu la casse vers 280E.

Mais le support des 302 de la mi-juin (et 299E en prenant les extrêmes intraday) est irrémédiablement cassé, via un 'gap de rupture' : le titre se retrouve au plus bas depuis le 2 août 2017 et semble bien parti pour s'en retourner combler le 'gap' des 229,9E du 21 avril 2017.





Valeurs associées KERING 279,95 EUR Euronext Paris -6,87%