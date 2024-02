Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: titre en hausse, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 17:13









(CercleFinance.com) - Kering gagne plus de 1% à Paris après que HSBC a annoncé aujourd'hui relever sa cible de 420 à 440 euros, anticipant un 'redémarrage' de l'activité en 2025.



L'intermédiaire financier - qui affiche une recommandation 'surpondérer' sur le groupe de luxe - rappelle que l'ambition affichée par ce dernier d'investir amplement dans ses marques en 2024 a été accueillie favorablement par le marché.



Dans une note de recherche, HSBC rappelle que Gucci a souffert du choix fait par Kering de protéger les marges de sa marque phare depuis la pandémie, au lieu d'investir fortement dans le marketing comme ont pu le faire les autres géants du secteur.



'Ce revirement stratégique a été salué par les investisseurs, comme l'illustre le bond de 6% du cours de Bourse lors de la séance ayant suivi cette annonce', fait valoir l'analyste.



HSBC souligne toutefois que le calendrier de la reprise reste incertain: si aucun redressement ne se profile selon lui au premier semestre, une amélioration graduelle devrait survenir au second semestre avant un redémarrage attendu courant 2025, exercice durant lequel la croissance organique de Kering devrait d'après lui s'établir à 8%, comme pour la marque Gucci, à en croire ses estimations.





Valeurs associées KERING Euronext Paris +1.27%