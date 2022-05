Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : timide sursaut vers 457E information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 09:34









(CercleFinance.com) - Kering amorce un timide sursaut sur 442E (-objectif prédéterminé par la règle du balancier) et remonte vers 457E.

C'est encore insuffisant pour retrouver l'ex-support oblique baissier moyen terme (490E) ou l'ex-plancher crucial des 525E (plus bas annuel des 7 mars et 12 avril).

Après un plafonnement sous les 800E (mi-août 2021) et la cassure de tous les supports moyen ou long terme, la correction pourrait s'achever vers 400E (-50%).





Valeurs associées KERING Euronext Paris +3.34%