Kering: Tidjane Thiam a remis sa démission d'administrateur

(CercleFinance.com) - Tidjane Thiam, élu Président du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire le 22 décembre dernier, a remis sa démission de son mandat d'Administrateur au Président du Conseil d'administration de Kering.



Tidjane Thiam était Administrateur indépendant depuis le 16 juin 2020 et Président du Comité d'audit. Il était également membre du Comité des rémunérations.



Le Comité des nominations et de la gouvernance étudiera son remplacement et lancera un processus de succession dans les prochaines semaines.



En l'état, la composition des Comités reste inchangée et sera révisée lors d'une prochaine nomination.





