Kering : teste 694E, repasse la barre des 700E information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 17:42









(CercleFinance.com) - Kering teste les 694E (support oblique moyen terme) et repasse la barre des 700E.

Une correction vers 665E a été évitée mais cela ne suffit pas à restaurer une dynamique haussière: il faudra refranchir sans trace d'hésitation la résistance des 741E.





