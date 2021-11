Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : teste 685E, pourrait refermer le 'gap' des 708,2E information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 16:35









(CercleFinance.com) - Kering a repris appui sur 662,8E et se redresse jusque vers 685E. Le titre pourrait refermer le 'gap' des 708,2E et s'en aller tester une résistance oblique qui gravite dans la zone des 718/719E.

Valeurs associées KERING Euronext Paris +2.39%