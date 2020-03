Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : termine en hausse, valeur préférée d'un analyste Cercle Finance • 30/03/2020 à 17:25









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse profitant de l'analyse de Jefferies. Tout en ajustant son objectif de cours de 666 à 600 euros, Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Kering, présenté comme son 'nom préféré' avec Moncler parmi les valeurs européennes du luxe, dans une note sectorielle. Le broker met en avant l'exposition du groupe de luxe français, maison-mère entre autres de Gucci et de Yves Saint-Laurent, à un rebond du luxe en Chine, et pense qu'il devrait 'montrer des indicateurs en amélioration à partir de la fin du deuxième trimestre'.

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +0.42%