Kering : tente de combler son retard, 1er objectif à 570E

(CercleFinance.com) - Kering se hisse au-delà de 547E: le titre tente de combler son retard sur les autres géants du luxe revenus à leurs sommets et qui en inscrivent de nouveaux3

Le 1er objectif se situe à 570E, c'est la résistance testé mi-août et début décembre, le titre visera ensuite les 605E de la fin mars 2022.





Valeurs associées KERING Euronext Paris +2.43%