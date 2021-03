Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : soutien confirmé dans la zone des 510/520E Cercle Finance • 01/03/2021 à 09:41









(CercleFinance.com) - Kering rebondit vers 537E: un fort soutien est confirmé dans la zone des 510/520E (multiples tests les 18, 23, 26 février). Il y a encore du chemin à parcourir avant de refermer le 'gap' des 562,6E du 16 février mais le franchissement de 543E serait de bon augure.

Valeurs associées KERING Euronext Paris +3.58%