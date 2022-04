Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: signature d'une charte pour l'insertion information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 11:52









(CercleFinance.com) - Kering annonce avoir signé avec le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, le 19 avril, une charte de partenariat pour l'insertion des jeunes, des personnes vulnérables ou en situation de handicap afin de les accompagner sur le marché du travail.



Le groupe de luxe s'engage notamment à recruter des jeunes en CDI et en CDD avec une attention particulière portée aux jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi qu'aux jeunes en situation de handicap.



Kering s'engage par ailleurs à continuer à accompagner les jeunes issus du collège, du lycée et en université, par le biais de tutorats, et à contribuer à l'insertion des jeunes grâce au soutien apporté à diverses associations, via des activités d'accompagnement.





