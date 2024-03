Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering:serait intéressé par la participation dans Selfridges information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 09:36









(CercleFinance.com) - Kering serait intéressé par le rachat de la participation de la foncière allemande Signa dans la chaîne de grands magasins Selfridges selon The Telegraph. Signa pourrait valoriser sa participation pour un montant proche de 2Mds£ (2,3MdsE).



' Kering ferait partie des candidats intéressés, au même titre que le Fonds Public d'Investissement (PIF) d'Arabie Saoudite ' rapporte ce matin Invest Securities.



' Au sein de Selfridges, Signa détient 50% du capital de la société immobilière et 35% de la société d'exploitation, le solde des 2 entités étant aux mains du conglomérat thaïlandais Central Group ' précise Invest Securities.





