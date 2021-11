Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : se hisse au contact des 670E information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 11:24









(CercleFinance.com) - Kering se hisse au contact des 670E et referme au passage le 'gap' des 666E du 15 octobre. Le titre teste ainsi le zénith de ce même 15 octobre et l'étape suivant conduira au retracement du palier de résistance des 700/701E du 7 au 10 septembre dernier

Valeurs associées KERING Euronext Paris +2.94%