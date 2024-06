Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering : s'envole de +6% vers 346,3E, les 350E en vue information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 10:28









(CercleFinance.com) - Kering s'envole de +6% vers 346,3E grâce à une note d'analyste : le titre soulève la résistance des 341,25E du 16 mai dernier et vient presque de refermer le 'gap' des 346,6E du 23 avril.

Le test d'une petite résistance vers 350E semble probable avant ce weekend du 29/30 juin.





Valeurs associées KERING 344,20 EUR Euronext Paris +5,42%