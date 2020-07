Kering : s'envole de 5%, résultats supérieurs aux attentes

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 5% ce matin après l'annonce des résultats.

Invest Securities estime que Kering a fait plutôt mieux in fine que son rival LVMH malgré la sensibilité présumée de son BM à la crise sanitaire en particulier du fait de sa dépendance aux marchés de flux touristiques.

Le bureau d'analyses souligne que Gucci fait mieux que prévu, à 929 ME d'EBIT récurrent (IS 870 ME), et même après un recul de -50%, maintient un niveau de marge très enviable (30,2%).

' Comme ses pairs, le groupe enregistre une amélioration de ses performances depuis le mois de mai, mais la remontée sera très progressive, loin de pouvoir compenser la contre-performance du S1 sur l'année ' rajoute Invest Securities.

Oddo souligne de son côté que la croissance organique des ventes sur le 2ème trimestre ressort finalement à -44%, c'est mieux que sa prévision plutôt conservatrice (-50%) et finit même légèrement au-dessus du consensus (-47%).

' Le groupe a bénéficié comme l'ensemble de l'industrie de la bonne tenue de la consommation locale en Chine qui a amorti pour partie l'effet des confinements partout ailleurs (ventes détail Chine pour l'ensemble Kering Luxe en croissance de plus de 40%, la Corée et Taiwan ont aussi cru sensiblement) mais aussi d'un redémarrage sensible de la consommation dans des zones à clientèle locale dominante comme les USA ou le Japon ' indique le bureau d'analyses.

' Au niveau du résultat opérationnel pour le S1, le groupe enregistre un déclin contenu de la marge qui passe de 29.5% à 17.7% y/y. Le consensus tablait sur une marge légèrement inférieure à 16.7% et nous tablions sur une marge proche de 15% ' rajoute Oddo.