Kering, Rubis, Virbac...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) -

Figeac Aéro

Figeac Aéro annonce son implication dans le projet de supply chain intégrée" Suchi" et le soutien par le Conseil pour la Recherche de l'Aéronautique Civile (CORAC) et la direction générale de l'Aviation Civile (DGAC), à hauteur de 0,8 million d'euros. Avec ses différentes phases s'étalant jusqu'à la fin de l'année 2026, Suchi "porte les ambitions de la filière aéronautique française de créer un écosystème technologique et méthodologique commun tout au long de la chaîne de valeur, afin d'en optimiser la capacité à répondre aux hausses de cadences aéronautiques à venir".

Kering

Kering et Gucci annoncent la nomination de Demna au poste de directeur artistique de la Maison à compter de début juillet 2025. Directeur artistique de Balenciaga depuis 2015, Demna a redéfini les codes du luxe moderne, obtenant une reconnaissance mondiale et affirmant son influence dans la mode", explique le groupe de luxe dans un communiqué. François-Henri Pinault, président-directeur général de Kering, a déclaré : "Ce que Demna a apporté à la mode, à Balenciaga et au succès du groupe est immense. Sa force créative est exactement ce dont Gucci a besoin".

Miliboo

Miliboo a fait état de son chiffre d'affaires 9 mois de l'exercice 2024-2025, ressortant à 30,02 millions d'euros, en retrait de 9,7%. L'activité en France se replie de 13,3% tandis que celle à l'international progresse de 13,3%. Côté perspectives, la marque digitale d'ameublement "n'anticipe pas d'évolution significative du marché dans les derniers mois de l'exercice et reste de facto prudent". L'attention reste portée sur le pilotage de la marge brute et la bonne maitrise des coûts.

Rubis

En 2024, le résultat net part de Rubis ressort à 342 millions d'euros, dans la fourchette de guidance de 340 à 375 millions d'euros, soit un repli de 4 % sur une base comparable et de 3 % en publié. Le résultat brut d'exploitation (RBE) s'élève à 721 millions d'euros, dans le haut de la fourchette de guidance de 675 à 725 millions d'euros, soit un recul de 3 % sur une base comparable et de 10 % en publié après une année 2023 record. En revanche, le cash-flow opérationnel est en hausse de 18%, à 665 millions d'euros, reflétant la forte amélioration du besoin en fonds de roulement en 2024.

Vente-unique.com

Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce qu'Habitat, marque du design depuis 1964, fait son grand retour en magasin après la réouverture de son site marchand en juin 2024. Habitat a fait le choix de s'associer à la jeune enseigne bordelaise Fabrique de Styles et déploie des corners exclusifs dans 24 boutiques en France.

Virbac

Virbac a dévoilé ses résultats annuels 2024 d'où ressortent un résultat net part du groupe de 145,3 millions d'euros contre 121,3 millions un an plus tôt et un Ebit ajusté de 231,8 millions d'euros, en croissance de 23,2%. Le chiffre d'affaires 2024 ressort en hausse de 1,39 milliard d'euros, en amélioration de 12,1%. "En 2025, nous prévoyons à ce stade une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 4 et 6%", précise le laboratoire vétérinaire dans un communiqué.