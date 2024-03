Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering : rounding-top, retombe sur 415E information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 10:57









(CercleFinance.com) - Kering ébauche un rounding-top sous 434,5E et retombe sur 415E : à partir de ce point d'inflexion, le titre pourrait accélérer sa consolidation en direction de 388,5E, ex-résistance du 8/1 et 30/1/2024





Valeurs associées KERING Euronext Paris -2.26%