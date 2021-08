Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : ricoche sous 798E, entame un pullback sous les 770E information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 11:29









(CercleFinance.com) - Kering ricoche sous 798E (nouveau record absolu, les 800E manqués pour 0,3%) et entame un pullback -via un 'gap' sous 788,2E- qui ramène le cours sous les 770E: il se rapproche du soutien technique offert par l'ex-zénith des 762E du 22 juin et 29 juillet dernier... et c'est également l'ex-'gap' laissé béant depuis le 30 juillet.

Valeurs associées KERING Euronext Paris -2.83%