(CercleFinance.com) - Kering valide la cassure du support des 268E du 28/07/2017 et retombe sous 258E (niveau plus testé depuis le 27 avril 2017).

Le prochain objectif devient le comblement du 'gap' des 239E du 25 avril 2017.





Valeurs associées KERING 260,00 EUR Euronext Paris -2,02%