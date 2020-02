Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : résultat net pdg récurrent de 3 211,5 ME en 2019 Cercle Finance • 12/02/2020 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 15 883,5 ME, en hausse de +16,2% en données publiées et de +13,3% en comparable. Cette forte progression s'appuie sur une croissance significative dans toutes les zones géographiques. Kering profite d'une croissance très soutenue de Gucci (+13,3% en comparable). Le chiffre d'affaires de Saint Laurent est en hausse de +14,4% en comparable. Le groupe annonce également le retour à la croissance pour Bottega Veneta (+2,2% en comparable) grâce au succès rencontré par les nouvelles collections. En 2019, la marge brute de Kering s'élève à 11 775 millions d'euros, en croissance de +15,5% par rapport à l'exercice précédent. Le résultat opérationnel courant s'élève à 4 778,3 millions d'euros, en hausse de +19,6% par rapport à 2018 (retraité de l'impact IFRS 16). Le taux de marge opérationnelle courante du Groupe s'établit à 30,1% en 2019, en amélioration de 0,9 point par rapport à 2018 (retraité de l'impact IFRS 16). L'EBITDA s'élève à 6 023,6 millions d'euros en 2019, en hausse de +18,3% sur l'année par rapport à 2018 (retraité de l'impact IFRS 16). Le résultat net part du Groupe s'établit à 2 308,6 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe par action atteint 18,40 euros. Le résultat net part du Groupe récurrent atteint 3 211,5 millions d'euros, en progression de +15,1% par rapport à 2018 (retraité de l'impact IFRS 16).

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +3.70%