Kering: résultat net part du Groupe de 878 ME au 1e semestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 9,0 milliards d'euros au premier semestre 2024 (-11% tant en données publiées qu'en données comparables).



Le chiffre d'affaires atteint 4,5 milliards d'euros au deuxième trimestre 2024 , en baisse lui aussi de 11% en données publiées comme en comparable.



Le résultat opérationnel courant du Groupe s'élève à 1,6 milliard d'euros au premier semestre, une baisse de 42% qui est en ligne avec les perspectives données lors de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2024. La marge opérationnelle courante s'établit à 17,5%.



Le résultat net part du Groupe au premier semestre 2024 atteint 878 millions d'euros. Le cash-flow libre opérationnel se maintient à un niveau élevé sur le semestre, à 1,9 milliard d'euros hors acquisition immobilière. En incluant l'acquisition d'un actif immobilier prestigieux à New York sur la Cinquième Avenue, il s'établit à 1,1 milliard d'euros.



'Compte tenu des incertitudes pesant sur l'évolution de la demande des consommateurs du Luxe au cours des prochains mois après le ralentissement constaté au premier semestre 2024, le résultat opérationnel courant de Kering du second semestre 2024 pourrait être en baisse de l'ordre de 30% par rapport au second semestre 2023' indique le groupe.





