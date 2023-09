Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : reprend +4% à 472,7E, cassure des 470E invalidée ? information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 16:19









(CercleFinance.com) - C'est un peu la surprise : Kering reprend soudain +4% à 472,7E, à contre-tendance du CAC40 et du secteur du luxe (l'envol s'est enclenché vers 15H50: une 'nouvelle' est certainement à l'origine de cette montée en flèche).

Kering se tire d'un mauvais pas, ayant validé une nouvelle séquence baissière avec la cassure du support oblique moyen terme qui gravite vers 470E.

Il reste au titre à confirmer une reprise en V' avec le franchissement de l'ex-support des 475,5E du 7 juillet dernier : Kering pourra alors remonter combler le 'gap' des 489,8 du 4 septembre puis affronter la zone de résistance médiane des 504E.





