(CercleFinance.com) - Kering accélère son repli en direction des 500E (-3,3% vers 503E): la cassure des 515E invalide la tendance haussière court terme et un repli plus appuyé se dessine vers 492E puis possiblement 475E.

Valeurs associées KERING Euronext Paris -3.13%