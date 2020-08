Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : repasse la barre des 500E, résistance vers 515E Cercle Finance • 13/08/2020 à 12:12









(CercleFinance.com) - Kering repasse la barre des 500E et se rapproche d'un test de la résistance oblique unissant les 2 précédents sommets des 536E (21 juin) et des 523,7E du 15 juillet. Au-delà, Kering pourrait viser le comblement du 'gap' des 555,6E du 21 février.

Valeurs associées KERING Euronext Paris +1.09%