Kering : repart sur une bonne dynamique haussière, vise 610E

(CercleFinance.com) - Kering repart sur une bonne dynamique haussière, le titre peut viser 610E, la récente résistance des 16/17 mars: en cas de franchissement, le retracement du zénith des 623,5E des 11 et 18/11/2020 devrait s'enchainer dans la foulée d'ici fin avril.

Valeurs associées KERING Euronext Paris +3.00%