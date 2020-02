Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : repart à l'assaut des 600E, zénith 614,9E accessible Cercle Finance • 19/02/2020 à 17:48









(CercleFinance.com) - Kering repart à l'assaut des 600E, la résistance testée le 12 février: les incertitude chinoises n'auront guère pesé sur les cours (retour sur 554E) depuis le zénith des 614,9E du 17 janvier... un sommet situé à 4% des cours actuels (c'est l'affaire d'une ou 2 séances au rythme actuel, et ça tomberait pile pour la séance des '3 sorcières' vendredi).

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +3.04%