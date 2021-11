Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : renoue avec les 700E, reste 710E à déborder. information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 15:36









(CercleFinance.com) - Kering renoue avec les 700E, une résistance datant de début septembre, l'objectif suivant sera le comblement du 'gap' des 716,5E du 18 août. Le franchissement des 710E est nécessaire avant de s'attaquer à celui des 749,5E du 16 août : dans la négative, une rechute sur 650E est probable.

Valeurs associées KERING Euronext Paris +2.82%